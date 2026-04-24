Signature du deuxième lot de contrats de réalisation pour plus de 635 millions de dollars

Projet Baladna de production de lait

Le deuxième lot de réalisation de contrats du projet agricole et industriel de la société « Baladna Algérie » pour la production de lait en poudre, principalement dans la wilaya d’Adrar, a été signé jeudi à Alger avec des partenaires algériens et étrangers dans les domaines des services et de fourniture de vaches, pour un montant global dépassant les 635 millions de dollars.

La cérémonie de signature, qui s’est déroulée au Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif-Rahal », a été présidée par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, en présence de représentants de la société « Baladna », de l’ambassadeur du Qatar en Algérie, M. Abdelaziz Ali Al-Naama, ainsi que des représentants de sociétés algériennes et étrangères.

Ce deuxième lot de contrats permettra de progresser à la constitution du cheptel, de couvrir les travaux de génie civil, de réaliser une centrale à béton et des infrastructures d’hébergement, ainsi que de lancer le programme d’importation des vaches laitières.

Dans ce cadre, il sera procédé au lancement du programme d’importation des vaches destiné au projet à partir de novembre 2026, à travers un pont aérien pour l’acquisition de 30.000 têtes provenant de neuf (9) Etats américains, sur une période de 10 mois.

Selon les explications fournies à cette occasion, le recours au fret aérien vise à réduire la durée du transport et à préserver la santé du cheptel.