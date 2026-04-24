L’Iran reprendra samedi ses vols internationaux vers Istanbul et Mascate sur fond de cessez-le-feu

L’Iran reprendra les vols internationaux de passagers au départ de l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran à partir de samedi, avec Istanbul et Mascate parmi les premières destinations desservies.

Ramin Kashef Azar, PDG de la cité de l’aéroport Imam Khomeini, a déclaré dans un entretien à l’Agence de presse iranienne du travail (ILNA) que les vols internationaux de passagers reprendront le 25 avril, après leur suspension durant la guerre.

Les vols aller-retour vers Istanbul et Mascate ont, pour l’instant, été autorisés, a-t-il précisé, ajoutant que des autorisations pour d’autres liaisons nationales et internationales seront délivrées progressivement en fonction de la demande.

« Toutes les infrastructures et les systèmes de navigation sont pleinement opérationnels, et rien ne s’oppose à la reprise des vols », a-t-il assuré.

Durant la période de cessez-le-feu, l’aéroport est resté actif pour les opérations de fret, tandis que des compagnies aériennes étrangères ont également retiré leurs appareils, a-t-il ajouté.

Reprise progressive des vols intérieurs

Par ailleurs, la compagnie nationale Iran Air a entamé plus tôt cette semaine la reprise progressive des vols intérieurs, avec une première liaison entre Téhéran et Mashhad opérée le 22 avril, selon l’agence officielle IRNA.

La compagnie doit poursuivre ses vols domestiques les 25 et 26 avril, dans le cadre d’un retour graduel à la normale.

La reprise du trafic aérien intervient après de fortes perturbations liées au déclenchement de la guerre le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran, suivie de frappes de riposte de Téhéran.

Les hostilités sont suspendues depuis le 8 avril dans le cadre d’un cessez-le-feu négocié par le Pakistan.

Washington et Téhéran ont tenu des discussions au Pakistan le week-end dernier, tandis que des efforts sont en cours pour organiser un nouveau cycle de négociations.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le cessez-le-feu resterait en vigueur à la demande du Pakistan, jusqu’à ce que l’Iran présente ce qu’il a qualifié de « proposition unifiée ».