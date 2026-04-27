Les frappes israéliennes font 14 morts et 37 blessés dans le sud du Liban

Au moins 14 personnes, dont deux enfants, ont été tuées et 37 autres blessées dimanche lors d’une série de frappes aériennes israéliennes visant plusieurs zones du sud du Liban, marquant une escalade depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu le 17 avril.

Ces chiffres ont été rapportés par le ministère libanais de la Santé et l’agence de presse d’État, qui ont également indiqué que l’armée israélienne a procédé à des démolitions ciblant des habitations et des infrastructures entre les localités de Yaroun et Bint Jbeil, dans le sud du pays.

Le ministère a précisé que les frappes ont fait 14 morts, dont deux enfants et deux femmes, ainsi que 37 blessés, parmi lesquels trois femmes.

Dans le district de Tyr, les forces israéliennes ont mené une frappe aérienne sur la localité de Burj Qallawiyeh, ainsi que des tirs sur les villes de Mansouri et Bayt al-Sayyad dans la même zone, selon l’agence de presse.

Dans le district de Nabatieh, une frappe israélienne a visé la ville de Kfar Tebnit, tandis que des tirs d’artillerie ont touché la localité d’Arnoun et la zone forestière d’Ali al-Taher.

Des avions de guerre israéliens ont également effectué des raids sur Zawtar al-Sharqiya dans le même district, détruisant selon les rapports une mosquée et une salle religieuse.

Dans le district de Bint Jbeil, les forces israéliennes ont visé la localité de Beit Yahoun, ainsi que trois frappes sur Burj Qallawiyeh, une sur Kafra et une autre sur la zone située entre Jbal El Botm et Sadiqin, selon l’agence.

Israël frappe le Liban par des bombardements aériens et a lancé une offensive terrestre dans le sud depuis une attaque transfrontalière du Hezbollah le 2 mars. La région est en état d’alerte depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive aérienne contre l’Iran le 28 février.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes élargies contre le Liban ont fait plus de 2 500 morts et déplacé plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.

Un cessez-le-feu de 10 jours avait été annoncé pour la première fois le 16 avril, mais il a été à plusieurs reprises violé par Israël.

Jeudi, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël et le Liban avaient accepté de prolonger leur cessez-le-feu de trois semaines après un second cycle de négociations de haut niveau à la Maison Blanche.