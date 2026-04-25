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Aucune rencontre n’est prévue entre l’Iran et les États-Unis à Islamabad

Echoroukonline
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Aucune rencontre n’est prévue entre l’Iran et les États-Unis à Islamabad

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré samedi que le principal diplomate Abbas Araghchi était arrivé dans la capitale pakistanaise et qu’aucun engagement direct avec les États-Unis n’était prévu.

Esmaeil Baqaei a indiqué qu’Araghchi rencontrerait de hauts responsables pakistanais.

Ces discussions interviennent alors que le Pakistan poursuit ses efforts de médiation visant à apaiser les tensions entre l’Iran et les États-Unis.

Baqaei a écrit sur le réseau social américain X que les pourparlers se tiendraient « en coordination avec leurs efforts de médiation et leurs bons offices en cours » afin de contribuer à mettre fin à une « guerre d’agression imposée par les États-Unis » et à rétablir la stabilité dans la région.

« Aucune rencontre n’est prévue entre l’Iran et les États-Unis. Les observations de l’Iran seront transmises au Pakistan », a-t-il ajouté.

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