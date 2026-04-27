Un BMS annonce des pluies orageuses dans 22 wilayas

L’Office national de la météorologie a annoncé, dans un Bulletin météo spécial (BMS) publié ce lundi, des pluies orageuses parfois intenses accompagnées de vents violents et de tempêtes de sable sur plusieurs wilayas du pays.

Selon l’Office, les précipitations sont attendues à partir de 15h00 jusqu’à minuit. Les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tébessa, Khenchela, Batna, El Meniaa, Timimoun et Adrar sont concernés par ce BMS.

Par ailleurs, l’Office a mis en garde contre des vents forts touchant les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Tamanrasset, de 15h00 jusqu’à 21h00.