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Président de la République: «Très fier du niveau sportif atteint en Algérie grâce à la volonté de nos filles et de nos garçons »

Echoroukonline
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Président de la République: «Très fier du niveau sportif atteint en Algérie grâce à la volonté de nos filles et de nos garçons »

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ce lundi sa grande fierté quant au niveau sportif général atteint en Algérie, grâce aux résultats obtenus récemment par les athlètes algériens dans diverses compétitions mondiales, africaines et tournois internationaux.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux officiels, le Président de la République a écrit : « Très fier du niveau sportif général atteint en Algérie grâce à la détermination de nos filles et de nos garçons, qui ont toujours été à la hauteur de notre confiance et le resteront. 122 médailles, dont 46 en or, lors de championnats mondiaux et africains et de compétitions internationales en un seul mois, constituent un exploit historique réalisé grâce à d’énormes efforts. Mille mercis à vous tous, athlètes et encadreurs, et toutes mes félicitations. Vive l’Algérie. »

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