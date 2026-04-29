Un BMS annonce des pluies orageuses dans 27 wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) prévoit des pluies orageuses localement importantes sur les régions de l’est et du sud du pays pour ce mercredi.

Dans son Bulletin météo spécial (BMS), l’Office met en garde contre des précipitations orageuses parfois intenses à partir de 15h cet après-midi jusqu’à minuit.

Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, M’sila et Djelfa sont concernées par ce BMS.

Un autre avis signale également des pluies orageuses localement importantes durant la même période (de 15h à minuit) dans les wilayas de Laghouat, Biskra, Ouled Djellal, El Oued, Touggourt, Ghardaïa, Ouargla, El Meniaa, In Salah, Illizi, Adrar, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.