Le commandant de l’AFRICOM salue le rôle de l’Algérie en tant que pilier de la stabilité dans la région

Dans une déclaration à la presse au terme de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en compagnie du secrétaire d’Etat adjoint américain, M. Christopher Landau, et de la délégation les accompagnant, M. Anderson a indiqué: “Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour l’opportunité qui m’a été offerte de rencontrer Son Excellence le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que d’échanger avec les hauts responsables de l’Armée nationale populaire (ANP), à leur tête le Général d’Armée Saïd Chanegriha (ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’ANP)”, qualifiant les entretiens entre les deux parties de “fructueux”.

Le commandant de l’AFRICOM a également exprimé sa satisfaction de “la coopération et des relations solides que l’Algérie continue de renforcer dans la lutte contre le terrorisme”, ajoutant: “Nous aspirons vivement à consolider davantage cette coopération, en particulier dans un contexte marqué par l’expansion du terrorisme à l’échelle mondiale, ce qui en fait une menace urgente”.

La coopération entre les deux pays “gagne en importance”, a-t-il assuré, soulignant que “les Etats-Unis peuvent apporter leur expertise dans la lutte antiterroriste à l’échelle mondiale, au côté des capacités remarquables dont dispose l’Algérie grâce à sa profonde expérience en la matière, ce qui ouvre de larges perspectives de coopération à l’avenir, au mieux des intérêts communs et au service de la sécurité des deux pays”.

Le responsable américain a, en outre, évoqué les valeurs communes entre les deux pays, en déclarant: “Alors que nous célébrons le 250e anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis, nous nous rappelons avec déférence que nous nous sommes également libérés de la colonisation et nous mesurons pleinement l’importance de la souveraineté, de la dignité et de l’indépendance, ainsi que la nécessité de les défendre en permanence, des valeurs que nous partageons avec le peuple algérien”.

Dans ce contexte, il a relevé l’existence de véritables opportunités de poursuivre l’action bilatérale commune pour “protéger ces valeurs face aux organisations terroristes qui ne respectent ni la dignité humaine ni la souveraineté des Etats et opèrent au-delà des frontières sans considération pour quiconque”.

Le Général d’Armée Dagvin Anderson a, dans ce cadre, mis en exergue l’importance du rôle de l’Algérie dans la région, ajoutant: “Je me réjouis de poursuivre le renforcement de cette relation et j’apprécie le rôle important de l’Algérie en tant que pilier de la stabilité dans cette région du monde, de même que nous aspirons à échanger les expertises et à travailler ensemble pour faire face à ces défis”.

Il a, à ce titre, souligné que l’approche sécuritaire “doit être globale”, estimant que “les solutions militaires seules ne suffisent pas, mais doivent être accompagnées d’investissements économiques, de développement et du renforcement de la cohésion sociale”.

En conclusion, le commandant de l’AFRICOM a insisté sur l’importance d’œuvrer pour les générations futures, en disant: “Nous ne faisons pas cela uniquement pour le présent, mais aussi pour l’avenir de nos enfants, afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes opportunités que nous, et vivre dans la paix, la prospérité et l’indépendance”.