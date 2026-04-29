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Une forte explosion au Liban provoque un séisme dans le nord d’Israël

Echoroukonline
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Une forte explosion au Liban provoque un séisme dans le nord d’Israël

Une importante explosion dans le sud du Liban a provoqué mardi un léger séisme dans le nord d’Israël, dans un contexte de poursuite des violations du cessez-le-feu par Tel-Aviv, selon des médias israéliens.

« L’Institut géologique de l’occupant israélien a enregistré un tremblement de terre mineur dans le nord du pays à la suite d’une explosion provoquée par l’armée israélienne », selon Channel 7.

La chaîne a affirmé que l’explosion visait un vaste tunnel creusé par le Hezbollah dans le sud du Liban.

Selon la même source, le tunnel se situerait à environ 10 km de la frontière, sans s’étendre sur le territoire palestinien occupé.

l’entité sioniste poursuit ses attaques au Liban malgré un cessez-le-feu temporaire.

Le président américain Donald Trump avait initialement annoncé le 17 avril un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, avant de déclarer jeudi qu’il serait prolongé de trois semaines.

Avant la trêve, Israël avait lancé une offensive le 2 mars, faisant au moins 2 534 morts et 7 863 blessés, tout en provoquant le déplacement de plus de 1,6 million de personnes, selon des chiffres officiels.

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