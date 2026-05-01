L’USMA gagne face au CRB (2-1) et s’offre une “Décima” historique

Finale de la Coupe d'Algérie:

Dans un remake de la finale de l’édition précédente, l’USM Alger a remporté la 59e édition de la Coupe d’Algérie (saison 2025-2026), en battant pour la deuxième fois consécutive le CR Belouizdad 2-1 (mi-temps : 2-0), jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Les Usmistes confirment ainsi leur ascendant sur leur voisin, alors que le Chabab enchaîne une deuxième saison consécutive sans le moindre titre.

Dès la 4e minute, la première alerte sérieuse est signée Abderrahmane Meziane, dont la tentative oblige Oussama Benbot à détourner en corner, sous le regard attentif du sélectionneur national Vladimir Petkovic. Plus entreprenant en début de match, le CRB affiche de meilleures intentions, avec davantage d’engagement dans les duels.

Passé le premier quart d’heure, l’USMA hausse le ton et met en difficulté la défense adverse. A la 22e minute, l’attaquant ivoirien Dramane Kamagaté, à la limite du hors-jeu, profite d’un service précis d’Ahmed Khaldi pour tromper Farid Chaâl d’une frappe à l’entrée de la surface.

La réaction du CRB reste timide. Les coéquipiers du capitaine Abderraouf Benguit peinent à inquiéter une défense usmiste bien en place, articulée autour de son gardien Benbot.

Dans un scénario rappelant la précédente finale, le club de Soustara fait le break, cette fois-ci juste avant la pause. A la 43e minute, bien servi par Ibrahim Benzaza, Khaldi double la mise d’une frappe limpide dans la surface, profitant d’une défense belouizdadie dépassée.

Ouassa réduit le score, mais…

Au retour des vestiaires, la physionomie change avec une nette domination du CRB, bien décidé à revenir au score. L’entrée de Billel Boukerchaoui à la place de Mohamed Islam Belkhir apporte plus de percussion offensive.

Les efforts des “Rouge et Blanc” finissent par être récompensés : sur un coup franc bien exécuté par Benguit, Younes Ouassa réduit le score de la tête (62e), relançant ainsi le suspense.

Malgré une pression constante en fin de match, le CRB bute sur la détermination des Usmistes, solides jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Akram Mechaïria.

Les deux clubs de la capitale se retrouvaient pour la septième fois en finale de “Dame Coupe”, et pour la deuxième saison consécutive. Après avoir été à égalité avec trois victoires chacun lors de leurs précédentes confrontations en finale, l’USMA remporte cette fois la “belle”, signant une quatrième consécration face à son rival et portant son total à 10 Coupes d’Algérie, un record.

De son côté, le club de Laâqiba, finaliste pour la cinquième fois consécutive, reste bloqué à 9 trophées, devant le MC Alger et l’ES Sétif qui comptent chacun huit sacres.

APS