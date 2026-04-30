Accidents de la route: 3 morts et 211 blessés en 24 heures

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 211 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique jeudi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El Oued avec un mort et un blessé, suite à une collision entre un véhicule léger et une motocyclette survenue sur la RN 16 dans la commune d’Oued El Alenda.

APS