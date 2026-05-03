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In Guezzam: Neutralisation de deux contrebandiers armés de nationalité étrangère

Echoroukonline
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In Guezzam: Neutralisation de deux contrebandiers armés de nationalité étrangère

 Lors d’une opération menée par des détachements combinés de l’Armée Nationale Populaire à In Guezzam, deux contrebandiers armés de nationalité étrangère ont été neutralisés, indique, samedi, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
“Dans la dynamique des efforts soutenus déployés par les unités de l’ANP dans la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande, notamment le long de notre bande frontalière, et grâce à l’exploitation optimale des renseignements, des détachements combinés de l’ANP ont neutralisé le 1er mai 2026, au niveau du secteur opérationnel d’In Guezzam en 6e Région militaire, deux (2) contrebandiers armés de nationalité étrangère et récupéré deux (2) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, deux (2) chargeurs et une quantité de munitions”, précise la même source.
“Ces résultats opérationnels enregistrés dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande, viennent confirmer, une nouvelle fois, la vigilance et la disponibilité des personnels de l’ANP à assurer la sécurisation de nos frontières nationales”, ajoute le communiqué.
APS

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