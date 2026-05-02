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Trump: “Les hostilités avec l’Iran ont pris fin”

Echoroukonline
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Trump: “Les hostilités avec l’Iran ont pris fin”

Le président américain Donald Trump a informé vendredi le Congrès de la fin des hostilités avec l’Iran, à la suite d’un cessez-le-feu observé depuis début avril.

« Le 7 avril 2026, j’ai ordonné un cessez-le-feu de deux semaines. Ce cessez-le-feu a depuis été prolongé. Aucun échange de tirs n’a eu lieu entre les forces américaines et l’Iran depuis le 7 avril 2026. Les hostilités qui ont commencé le 28 février 2026 ont pris fin », a écrit Trump dans deux lettres distinctes adressées au président de la Chambre des représentants Mike Johnson et au sénateur Chuck Grassley.

Vendredi marque le 60e jour depuis que Trump a officiellement notifié au Congrès l’engagement militaire américain.

En vertu de la” War Powers Resolution”, le président américain est tenu de solliciter l’autorisation du Congrès pour poursuivre des hostilités au-delà de 60 jours.

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