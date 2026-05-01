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BMS: De fortes pluies vendredi sur plusieurs wilayas de l’est et du centre du pays

Echoroukonline
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BMS: De fortes pluies vendredi sur plusieurs wilayas de l’est et du centre du pays

De fortes pluies affecteront, vendredi, plusieurs wilayas de l’est et du centre du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», le BMS concerne les wilayas de Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Ouled Djellal, Biskra, El M’ghair, Touggourt et El Oued., avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm, atteignant ou dépassant localement 40 mm. Le BMS est valable le vendredi 01 mai 2026 de 06h00 à 23h00.

Les wilayas de Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, sont également concernées par le BMS et ce, le même jour de 06h00 à 15h00, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm.

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