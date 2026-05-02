Accident de bus touristique en Tunisie: Arrivée des blessés à l’hôpital d’El Bouni à Annaba

La plupart des blessés dans l’accident de dérapage d’un bus touristique, survenu vendredi soir dans la région de Medjez El-Bab en Tunisie, sont arrivés à l’hôpital d’El Bouni à Annaba, dans le cadre d’une opération d’évacuation qui s’est déroulée dans les meilleures conditions, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique samedi un communiqué du ministère de la Santé.

“Dès leur arrivée, les blessés ont été dirigés vers les services des urgences spécialisées, où ils ont été pris en charge par des équipes médicales ayant mobilisé tous les moyens humains et matériels pour leur assurer les soins nécessaires selon les protocoles médicaux en vigueur”, précise le communiqué.

Cette opération est intervenue conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à évacuer les victimes de cet accident vers l’Algérie dans les meilleures conditions.

Dans ce cadre, des ambulances, appuyées par des équipes médicales et paramédicales, avaient été dépêchées en Tunisie afin de procéder à l’évacuation des blessés.

APS