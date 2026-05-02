Trump: “Les États-Unis prendront le contrôle de Cuba presque immédiatement”

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis prendraient le contrôle de Cuba « presque immédiatement », évoquant la possibilité de déployer un porte-avions américain au large afin de forcer l’île à se soumettre.

« Cuba, que nous allons prendre en charge presque immédiatement », a affirmé Trump lors d’un événement en Floride, ajoutant que « les Cubains ont des problèmes ».

Par ailleurs, le président américain a indiqué que cette initiative interviendrait après le conflit américano-israélien contre Iran, précisant que Washington déploierait un navire militaire sur le chemin du retour.

« Sur le chemin du retour d’Iran, nous aurons l’un de nos grands bâtiments, peut-être le porte-avions USS Abraham Lincoln (CVN-72), le plus grand au monde ; nous le ferons venir et il s’arrêtera à environ 100 yards des côtes », a-t-il déclaré.

Il a également suggéré que cette démonstration de force suffirait à contraindre Cuba à capituler, affirmant : « Ils diront “merci beaucoup, nous abandonnons” », avant d’ajouter : « J’aime terminer ce que j’ai commencé. »

Dans le même temps, Trump a signé vendredi un décret imposant de nouvelles sanctions visant des individus et entités liés à Cuba, invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis.

Enfin, il a répété à plusieurs reprises que Cuba serait « la prochaine étape » après l’opération militaire contre l’Iran et que l’île des Caraïbes échouerait « bientôt ».