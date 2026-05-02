Hadj 2026: Préparatifs intensifs pour l’accueil des pèlerins algériens

La mission algérienne du Hadj poursuit ses préparatifs intensifs en vue de l’accueil des groupes de pèlerins algériens qui arrivent progressivement aux Lieux saints pour accomplir les rites du Hadj 1447H/2026.

Dans le cadre du suivi sur le terrain des préparatifs de la saison du Hadj, le consul général d’Algérie à Djeddah, Mohamed El Habib Zahana, a effectué une visite au centre de Médine de la mission algérienne du Hadj, où il s’est enquis des conditions d’accueil des pèlerins.

Accompagné du chef du centre de Médine, Belkhir Boudraa, ainsi que des membres de la mission, M. Zahana a également effectué une tournée d’inspection des hôtels réservés à l’hébergement des Hadjis, afin de s’assurer de leur disponibilité et du niveau des services proposés, notamment en matière d’accueil, d’hébergement et de restauration.

Par ailleurs, les réunions de coordination entre les différentes branches de la mission (Santé, Consulat, Protection civile et Affaires religieuses) se poursuivent à Médine en vue d’élaborer un programme de travail pour la prochaine période, tout en renforçant les canaux de communication et de coordination entre les différentes équipes et commissions, afin d’assurer un accompagnement optimal des pèlerins et de leur fournir des services à la hauteur des attentes.

Dans une déclaration à l’APS, le chef de la délégation médiatique de la mission, Mohamed Dif, a affirmé que toutes les dispositions “ont été finalisées pour accueillir l’ensemble des pèlerins et assurer leur accompagnement durant toute la période d’accomplissement des rites du Hadj, en veillant pleinement à leur confort physique et spirituel, aussi bien à la Mecque qu’à Médine, conformément aux orientations de l’Etat algérien”.

Dif a tenu à rassurer les pèlerins et leurs familles en affirmant que la mission “veille au bien-être des pèlerins, en assurant leur accompagnement et leur orientation religieuse par l’intermédiaire des guides et des membres de l’instance de la fatwa, ainsi que la prise en charge sanitaire par la mission médicale”.

L’intervenant a appelé les pèlerins algériens à “conserver la carte Nusuk qui leur est délivrée à leur arrivée aux Lieux saints, et qui fait office d’autorisation leur facilitant l’accomplissement des rites du Hadj en toute sérénité et l’accès au Haram de La Mecque”.

Il a souligné que “le pèlerin doit se munir en permanence de cette carte, et ne doit la remettre à personne, ni la prêter, ni la laisser entre les mains d’autrui, elle doit impérativement rester en sa possession”.

Pour rappel, le quota des pèlerins algériens pour la saison du Hadj 2026 (1447 H) s’élève à 41.300, le premier vol ayant décollé le 29 avril dernier.

APS