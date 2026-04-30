Saïda: 19 blessés dans l’incendie d’un immeuble

Un incendie s’est déclaré cet après-midi dans un immeuble d’habitation situé au quartier Boumous, dans la wilaya de Saïda. Selon les premières informations fournies par la Protection civile, le sinistre a pris naissance au niveau des compteurs électriques d’un bâtiment composé d’un rez-de-chaussée et de six étages.

Les services de la protection civile sont intervenus à 14h55 pour maîtriser les flammes et sécuriser les lieux. Le bilan provisoire fait état de 19 personnes blessées, principalement incommodées par les fumées et souffrant de difficultés respiratoires. Les victimes ont été rapidement prises en charge et évacuées vers l’hôpital local.

Les opérations d’intervention ont permis de circonscrire cet incendie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie.