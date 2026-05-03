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Le Président Tebboune à propos des Émirats: « Fin du discours, le livre est fermé »

Echoroukonline
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Le Président Tebboune à propos des Émirats: « Fin du discours, le livre est fermé »

La déclaration du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux en Arabie saoudite, suite à son commentaire concernant le retrait des Émirats de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l’alliance OPEP+.

Il a ainsi affirmé que le Royaume d’Arabie saoudite demeurait le pilier fondamental des pays arabes au sein de l’organisation.

Ces propositions ont été tenues lors de sa rencontre périodique avec la presse samedi dernier. Répondant à une question sur la décision émiratie, le Président Tebboune a qualifié cet événement de « non-événement », ajoutant que « le pilier essentiel des pays arabes au sein de l’OPEP est le Royaume frère d’Arabie saoudite ».

 Il a conclu son intervention par la formule : « Fin du discours, le livre est fermé », une phrase qui est devenue virale dans les milieux médiatiques et chez les internautes saoudiens.

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