L’Iran attaquera les forces américaines en cas de tentative d’entrée dans le détroit d’Ormuz

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran a averti, lundi, qu’il prendrait pour cible les forces américaines si elles tentaient de s’approcher ou d’entrer dans le détroit d’Ormuz, accentuant les tensions dans une région déjà hautement volatile.

« Nous avertissons que toute force armée étrangère, en particulier l’armée américaine envahissante, sera attaquée si elle tente de s’approcher et d’entrer dans le détroit d’Ormuz », a déclaré le CGRI dans un communiqué relayé par la chaîne publique iranienne IRIB.

Selon ce communiqué, tout passage et toute navigation sécurisés dans le détroit devront se faire en coordination avec Téhéran « en toutes circonstances ».

Le corps militaire a également exhorté les navires et pétroliers à « s’abstenir de toute tentative de transit » dans cette voie maritime sans coordination préalable, avertissant qu’une telle initiative pourrait compromettre leur sécurité.

Plus tôt, le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé que ses forces allaient « soutenir les navires marchands cherchant à transiter librement » par le détroit d’Ormuz dans le cadre du « Projet Freedom » du président américain Donald Trump.

« Les forces du Commandement central des États-Unis (CENTCOM) commenceront à soutenir le Projet Freedom le 4 mai afin de rétablir la liberté de navigation commerciale à travers le détroit d’Ormuz », a-t-il indiqué dans une publication sur le réseau social américain X.

Les tensions dans la région se sont intensifiées depuis le 28 février, date à laquelle les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran, provoquant des attaques de représailles de Téhéran contre des cibles israéliennes et des alliés américains dans le Golfe.

Depuis le 13 avril, Washington applique un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie stratégique.

Un cessez-le-feu de deux semaines avait été annoncé le 8 avril sous médiation pakistanaise, suivi de pourparlers à Islamabad le 11 avril, mais les négociations n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable.

Donald Trump a ensuite prolongé la trêve à la demande du Pakistan, sans annoncer de nouvelle échéance.