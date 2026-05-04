Un accident de bus fait 15 blessés à Béchar

Un accident de la circulation, survenu ce mercredi dans la wilaya de Bechar a fait 15 blessés, indique la Protection civile, précisant que « les services de secours sont intervenus à 11h03 suite au dérapage et au renversement d’un bus sur la route nationale N°06, dans la commune d’El Abadla ».

Selon la même source, les 15 blessés, de divers degrés, dont deux dans un état critique, ont été secourues et transportées à l’hôpital local.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de ce sinistre.