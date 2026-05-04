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Accident de bus touristique algérien en Tunisie:

Le Président de la République remercie les autorités sanitaires tunisiennes

Echoroukonline
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Le Président de la République remercie les autorités sanitaires tunisiennes

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a remercié, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, hier dimanche, les autorités sanitaires tunisiennes pour leur intervention et leur coopération suite à l’accident de dérapage d’un bus algérien en Tunisie, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

A ce propos, «le président de la République a exprimé ses remerciements à la famille du secteur de la santé pour les efforts déployés dans la prise en charge optimale des blessés de l’accident de bus algérien survenu en Tunisie, pays frère, qui ont été rapidement secourus et transférés dans les meilleures conditions vers les hôpitaux d’Annaba et d’El Tarf».

Il a également «remercié les autorités sanitaires tunisiennes pour leur intervention et leur coopération».

APS

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