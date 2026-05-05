Pluies orageuses dans 20 wilayas à partir de 15 heures

L’Office nationale de la météorologie annonce des pluies orageuses localement importantes dans plusieurs wilayas du pays au cours de la journée de ce mardi.

Dans un Bulletin météo spécial (BMS), l’Office met en garde contre ces pluies orageuses localement intenses, prévues à partir de 15h00 jusqu’à 03h00 du matin de demain mercredi.

Les wilayas de Skikda, Jijel, Mila, Béjaïa, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Boumerdès, Alger, Tizi Ouzou, Blida, Médéa, Tipaza, Aïn Defla, Tissemsilt et Tiaret sont concernées par ces précipitations.