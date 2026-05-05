Chine: 21 morts et des dizaines de blessés dans l’explosion d’une usine de feux d’artifice

Au moins 26 personnes ont été tuées et 61 autres blessées dans une violente explosion survenue dans une usine de feux d’artifice dans le centre de la Chine, ont rapporté mardi les médias d’État.

La déflagration s’est produite lundi après-midi dans une installation exploitée par la société Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company à Liuyang, une ville pertinente de Changsha, capitale de la province du Hunan.

Les autorités ont indiqué que des opérations de secours avaient été lancées immédiatement, mobilisant plus de 480 intervenants répartis en cinq équipes, appuyés par des robots spécialisés.

Le site de l’explosion se situe à proximité de deux entrepôts de poudre noire, faisant craindre des explosions secondaires. Par mesure de précaution, les habitants des environs ont été évacués et un périmètre de sécurité a été mis en place.

Mardi matin, les secouristes avaient achevé une première phase de recherche, confirmant le bilan et transférant les blessés vers des établissements hospitaliers. Une seconde phase de recherches est en cours.

Des experts du ministère de la Gestion des urgences ont été dépêchés sur place pour appuyer les opérations de secours et l’enquête.

Le président Xi Jinping a appelé à une enquête rapide sur les causes de l’explosion et à ce que les responsabilités soient établies. Il a également exhorté les autorités à tirer les leçons de cet incident, à renforcer les mesures de sécurité au travail et à intensifier les contrôles dans les secteurs à risque.

Selon les autorités, le responsable de l’entreprise a été placé en détention, tandis que l’enquête se poursuit.