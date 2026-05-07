Frontières Ouest: L’ANP intercepte une importante cargaison de kif traité.

Des tentatives d’introduction de plus de cinq (5) quintaux de kif traité via les frontières avec le Maroc, ont été mises en échec, lors d’opérations exécutées par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents services de sécurité, durant la période allant du 29 avril au 5 mai en cours, indique, mercredi, un bilan opérationnel de l’ANP.

“Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’ANP ont exécuté, durant la période allant du 29 avril au 5 mai 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national”, précise la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, “des détachements de l’ANP ont arrêté 11 éléments de soutien aux groupes terroristes, dans différentes opérations à travers le territoire national”.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et “en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 59 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de 5 quintaux et 60 kilogrammes de kif traité, provenant des frontières avec le Maroc, alors que 727.092 comprimés psychotropes ont été saisis, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires”.

“A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, In Salah et In Guezzam, des détachements de l’ANP ont arrêté 295 individus et saisi 37 véhicules, 131 groupes électrogènes, 105 marteaux piqueurs, des quantités de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que des équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite”.

De même, “13 autres individus ont été appréhendés et 3 pistolets mitrailleurs, 3 fusils de chasse, 46.670 litres de carburants et 6 tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande, ont été saisis, et ce, lors d’opérations distinctes”.

Par ailleurs, “les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et procédé au sauvetage de 71 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 276 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national”, conclut le bilan.