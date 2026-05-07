Agenda chargé pour le Président de la République lors de sa visite officielle en République de Turquie

Le Président de la République est arrivé mercredi dans la capitale turque, Ankara, à la tête d’une importante délégation ministérielle, pour une visite officielle qui entre dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.

A son arrivée, un accueil officiel a été réservé au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par son frère, le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, à l’aéroport international Esenboga d’Ankara.

Les deux présidents ont, par la suite, tenu un entretien en tête-à-tête au salon présidentiel de l’aéroport.

Dans le cadre du programme de cette visite, qui constitue une étape importante dans le parcours des relations historiques entre les deux pays, liés par un Traité d’amitié et de coopération depuis 2006, le président de la République devra se recueillir au mausolée du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Ataturk, avant d’être accueilli par son frère, Recep Tayyip Erdogan au complexe présidentiel turc.

Après cette halte, Monsieur le président aura des entretiens en tête-à-tête avec son homologue turc, qui permettront d’évaluer les réalisations et les acquis précieux obtenus au cours des dernières années, dans le sillage de la forte dynamique et du développement remarquable des relations entre les deux pays, à la lumière des visites de haut niveau effectuées par les deux présidents, ainsi que de leur engagement à maintenir des contacts permanents et une concertation continue, et à intensifier le dialogue politique autour des relations bilatérales, et des questions internationales et régionales intéressant les deux pays, notamment la cause palestinienne.

Les entretiens entre le président de la République et son homologue turc devront s’élargir aux délégations des deux pays, en vue d’examiner de nouvelles opportunités et perspectives en vue de renforcer les relations solides unissant les deux pays frères, et promouvoir leur partenariat à travers la création de nouvelles opportunités et perspectives.

Par la suite, le président de la République coprésidera, avec son frère le président Erdogan, les travaux de la 1ère session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc.

Les deux présidents devront également coprésider la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération dans divers secteurs vitaux.