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Le Président de la République quitte Ankara pour regagner Alger

Echoroukonline
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Le Président de la République quitte Ankara pour regagner Alger

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a quitté, vendredi Ankara, pour regagner Alger, à l’issue d’une visite officielle effectuée en République de Turquie, pays frère.

La visite officielle effectuée par le président de la République en Turquie s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.

Lors de cette visite, le Président de la République a coprésidé avec son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, les travaux de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc.

APS

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