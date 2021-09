Le Maroc accepte la nomination de Staffan de Mistura en tant qu’envoyé personnel

Sahara occidental

Une source diplomatique a confié a Echorouk Online que le Maroc a fini par accepter la nomination de Staffan de Mistura en tant que envoyé personnel au Sahara occidental.

« Apres avoir recalé une dizaine de candidatures et usé de subterfuges et de tergiversations, le royaume du Maroc a finalement été contraint d’accepter, sous la pression des membres du conseil de sécurité, la candidature de Staffan de Mistura en qualité d’envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental”, a dévoilé notre source.

Désormais, les consultations se poursuivent au conseil de sécurité afin « d’officialiser cette nomination qui va mettre fin au statu quo dont tirait parti l’occupant marocain”.

Pour les observateurs, le nouvel envoyé personnel du secrétaire général aura la charge de relancer sérieusement le processus politique a travers l’engagement de négociations directes entre les deux parties, le royaume du Maroc et le Front Polisario, sans conditions préalables et de bonne foi, en “ vue de parvenir a une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental “.

Cette nomination concernera indirectement l’Algérie qui apportera, en tant que pays voisin et observateur officiel du processus de paix, ” tout son soutien aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour trouver une solution définitive a ce conflit conformément a la légalité internationale” afin que le peuple du Sahara occidental puisse avoir la possibilité d’exercer son droit inaliénable a l’autodétermination.