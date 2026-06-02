Le ministre nigérien du Pétrole en visite de travail en Algérie

Le ministre du Pétrole de la République du Niger, Hamadou Tini, a entamé ce mardi une visite de travail en Algérie à la tête d’une importante délégation composée de responsables et de cadres du ministère du Pétrole ainsi que de la Société nationale nigérienne des produits pétroliers, indique un communiqué du ministère des Hydrocarbures.

Cette visite s’inscrit, selon la même source, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer les relations de fraternité, de coopération et de partenariat entre l’Algérie et la République du Niger, ainsi qu’à intensifier la concertation et la coordination entre les deux pays dans les domaines d’intérêt commun, notamment dans le secteur des hydrocarbures.

La visite intervient également dans le cadre de la participation du ministre nigérien aux travaux de la cinquième réunion ministérielle du Comité de pilotage du projet de gazoduc transsaharien, qui réunira les ministres chargés des hydrocarbures de l’Algérie, du Niger et du Nigeria, et qui doit se tenir à Alger.

Le ministère souligne que cette visite traduit « la volonté commune des deux pays frères de renforcer la coopération bilatérale et de développer des projets structurants à dimension régionale, contribuant ainsi au soutien du développement économique et au renforcement de l’intégration énergétique africaine ».