Le MJS laisse entendre que la “FAF” allait saisir le TAS

Algérie- Cameroun

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrezak Sebqaq a réagi dimanche a la décision de la FIFA refusant la réclamation introduite par la Fédération algérienne de football (FAF).

Le ministre Sebqaq a indiqué devant la presse que la FAF a pleinement droit de défendre les droits de la sélection nationale algérienne au niveau international.

En effet, le membre du gouvernement a laissé entendre que l’instance présidée par Charafeddine Amara allait introduire un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) a Lausanne en Suisse pour que justice soit rendue aux Verts.

“L’Algérie épuisera toutes les voies légales dans ce sens”, a-t-il promis.

Voici la réponse de la FIFA au courrier de la FAF

La Fédération internationale de football (FIFA) a répondu ,vendredi 6 mai 2022, au courrier de la FAF dans lequel elle s’est plainte des erreurs arbitrales de Bakary Gassama lors du match retour des Verts face aux Lions indomptables.

“En réponse a la réclamation introduite auprès de la Commission des Arbitres de la FIFA concernant le match barrage retour Algérie – Cameroun du 29 mars 2022 qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, la Fédération Algérienne de Football (FAF) informe être destinataire, aujourd’hui 06 mai 2022, d’une correspondance de ladite commission”, a indiqué l’instance de Charafeddine Amara dans un communiqué.

“Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déja vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres ‘vidéo’, conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo a l’arbitrage”, a écrit la FIFA dans sa réponse adressée a la FAF.