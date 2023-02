Le président Tebboune s’entretient au téléphone avec son homologue syrien

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, mardi, au téléphone avec son homologue syrien Bachar Al-Assad et lui a réitéré, en son nom personnel et au nom du peuple algérien, ses sincères condoléances pour les victimes du séisme dévastateur qui a frappé son pays, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, ce jour [mardi, ndlr], au téléphone avec son frère Bachar Al-Assad, le président de la République arabe de Syrie, pays frère et lui a réitéré, en son nom personnel et au nom du peuple algérien, ses sincères condoléances pour les victimes du séisme dévastateur qui a frappé la Syrie, ainsi que le soutien de l’Algérie et sa contribution pour atténuer l’impact de ce drame sur le peuple syrien frère», lit-on dans le communiqué.

«Pour sa part, le président syrien a remercié son frère le président de la République pour sa noble position fraternelle et solidaire, exprimant sa reconnaissance pour la solidarité intrinsèque du peuple algérien, d’autant que l’Algérie était le premier pays à répondre à l’appel à l’aide. Il a affirmé, à cette occasion, que la Syrie reconnaît, en de telles circonstances, les positions et les qualités du peuple algérien et n’hésitera pas à demander de l’aide à l’Algérie, pays frère»,a conclu le communiqué.