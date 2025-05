Le Sultan d’Oman en Algérie dimanche prochain

L’agence de presse omanaise a annoncé jeudi soir que le Sultan d’Oman, Haïtham ben Tariq, effectuera une visite d’État en Algérie ce dimanche.

Selon un communiqué du Diwan royal, la visite du Sultan intervient « en réponse à une invitation qu’il a reçue de son frère, le président de la République Abdelmadjid Tebboune ».

Au cours de cette visite, les deux parties discuteront « de tous les aspects de la coopération bilatérale afin d’élever les relations entre les deux pays au niveau des aspirations dans tous les domaines, en vue d’atteindre des résultats qui servent les intérêts communs ». Des consultations et une coordination entre les deux dirigeants sont également prévues, « afin de renforcer l’action arabe commune et d’aborder les différentes évolutions aux niveaux régional et international », précise la même source.

Le Sultan Haïtham sera accompagné d’une délégation officielle de haut niveau, comprenant notamment :

Vice-Premier ministre chargé de la Défense.

Ministre du Diwan royal, le ministre du Bureau royal.

Ministre des Affaires étrangères.

Chef du cabinet royal, le président du Fonds d’investissement omanais .

Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources en eau.

Ministre de la Santé .

Ambassadeur du Sultanat d’Oman accrédité en Algérie.