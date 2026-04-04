Le Liban: 23 morts et 98 blessés au cours des dernières 24 heures

Des attaques israéliennes au Liban ont fait 23 morts et 98 blessés au cours des dernières 24 heures, a déclaré jeudi le ministère libanais de la Santé.

Dans un communiqué repris par l’Agence nationale d’information, le ministère a ajouté que le bilan total depuis le 2 mars s’élève désormais à 1 368 morts et 4 138 blessés.

Ce chiffre comprend 125 enfants et 91 femmes.

Depuis une attaque transfrontalière du Hezbollah le 2 mars, Israël a frappé le Liban par des raids aériens et a lancé une offensive terrestre dans le sud du pays.

Les autorités libanaises ont précisé que près de 1 318 personnes ont été tuées et 3 935 autres blessées lors de l’assaut israélien.