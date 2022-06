Législatives en France: Les députés anti-immigration élus en force

La défaite de la majorité présidentielle aux élections législatives ne passe pas inaperçue dans les médias étrangers. Si certains soulignent, comme en France, la « gifle » que ce scrutin constitue pour le président français, la presse allemande et italienne met en avant les bons résultats de Marine Le Pen et de son parti.

La défaite d’Emmanuel Macron est durement ressentie. « L’échec de Macron aura des conséquences massives pour l’Allemagne », estime ainsi « Die Welt » qui souligne au passage que l’ancienne chancelière Angela Merkel a sans doute une part de responsabilité de fait de son attitude vis-a-vis du président français. Pour le quotidien allemand, le Rassemblement national de Marine Le Pen est « le vrai vainqueur de cette élection ». Et les résultats de dimanche signent sans doute « la fin du macronisme », après seulement cinq ans d’existence.

Estelle Youssoupha, connue pour ses positions radicales sur l’immigration en provenance des Comores, a été élue députée de Mayotte, ce dimanche, lors du second tour des élections législatives

Ses postures radicales sur l’immigration en provenance des Comores ont vite propulsé Estelle Youssoupha a la tête des militants. Ce dimanche, la présidente d’un Collectif des citoyens de Mayotte est élue députée et siégera a l’Assemblée nationale. Elle a remporté le second tour des élections législatives avec 66,58 % des suffrages exprimés face a Théophane Narayanin dans la 1re circonscription de l’île.