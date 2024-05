Les tenues de Meghan Markle font réagir la Première dame du Nigeria!

En visite dans ce pays africain

Les tenues que la femme du prince Harry – Meghan Markle- a portées lors de son séjour au Nigeria n’ont pas laissé indifférente la Première dame du pays qui a affiché sa colère et a jugée trop dénudées les tenues de la duchesse de Sussex.

Meghan Markle n’a pas fait bonne impression à la Première dame du Nigeria. La femme du président n’a pas été tendre avec son invitée.

Le prince Harry et Meghan Markle ont visité le Nigeria début mai, invités par le chef de la Défense pour promouvoir la participation des vétérans nigérians aux Invictus Games.

La Première dame du Nigeria, Oluremi Tinubu, a critiqué les tenues de Meghan Markle, jugées trop dénudées, après leur visite, soulignant un désaccord culturel sur la notion de nudité, selon le site Closer.

Une controverse a également émergé autour d’un bijou porté par Meghan, supposé appartenir à Lady Diana, remettant en question l’authenticité et l’acceptabilité de son usage.

Après avoir parrainé le 10e anniversaire des Invictus Games à Londres au début du mois de mai, le prince Harry s’est envolé pour un voyage de quelques jours au Nigeria en compagnie de sa femme Meghan Markle. Le couple a visité le pays sur invitation du chef de la Défense du pays dans le cadre de la participation des vétérans nigérians à la compétition sportive. Le séjour des Sussex a été très fortement médiatisé, pour le meilleur… Et pour le pire !

Le “Suppléant” et sa femme ont notamment fait un crochet par le campus de la Lightaway Academy, à Abuja, où leur fondation Archewell co- organise une conférence sur la santé mentale avec la fondation GEANCO. On a aussi pu voir Harry jouer au volleyball et au basketball, ou encore entendre Meghan affirmer que le Nigeria était “son” pays, allusion aux conclusions d’un test généalogique selon lequel la duchesse aurait des origines nigérianes à 43 %.

Meghan Markle, trop dénudée? Oui, selon la Première dame du Nigeria

Meghan Markle s’est affichée avec différentes tenues pendant son séjour au Nigeria. Il se murmure qu’elle aurait dépensé au total près de 120 000 livres sterling (soit environ 140 000 euros) en bijoux et vêtements à cette occasion. La garde-robe de la duchesse a fortement déplu à la Première dame du Nigeria, la sénatrice Oluremi Tinubu. Cette dernière n’a pas manqué d’exprimer sa colère une fois son invitée rentrée aux États-Unis.

Prenant la parole pour célébrer la première année de la présidence de son mari, Oluremi Tinubu a déclaré que les femmes nigérianes “ne veulent pas imiter et essayer d’imiter les stars de cinéma américaines” et notamment leur “nudité”. “Nous n’acceptons pas la nudité dans notre culture. Ce n’est pas beau. Ce n’est pas beau du tout”, a-t-elle insisté, s’interrogeant: ” Qu’est-ce que Meghan est venue chercher en Afrique ?”.

Meghan Markle affirme être originaire de ce pays africain?

Ce samedi 11 mai, Meghan Markle a co-animé l’événement Woman in Leadership à Abuja, au Nigeria. Ce n’est pas son arrivée avec une heure de retard qui a attiré l’attention, mais plutôt une phrase de son discours.

Après le lancement de sa nouvelle marque Americain Riviera Orchard, Meghan Markle reprend ses obligations en tant que duchesse. Ce vendredi 10 mai, le prince Harry et son épouse se sont rendus au Nigeria pour rendre visite au chef d’état-major de la défense, le plus haut fonctionnaire militaire du pays.

Un séjour officiel de trois jours qui s’avère être leur première tournée internationale depuis qu’ils se sont retirés de leurs rôles royaux en 2020!

Meghan Markle utilise le terme “mon pays” pour parler du Nigeria

Leur voyage a commencé à Abuja et s’est terminé à Lagos ce dimanche 12 mai. Ce samedi 11 mai, Meghan Markle a déposé ses valises dans la capitale nigériane pour co-animer l’événement Woman in Leadership aux côtés du Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, la première femme et la première Africaine à devenir directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Et on peut dire que l’épouse du prince Harry n’est pas passée inaperçue. En plus d’arriver avec une heure de retour, la duchesse de Sussex a évoqué le Nigeria comme étant son “pays”, selon le site Closer. Une remarque qui a étonné ses fans étant donné que la jeune femme a vécu une grande partie de sa vie en Amérique.

Meghan Markle est Nigeriane à 43 %

“Je veux commencer par vous remercier beaucoup pour la gentillesse dont vous avez tous été en accueillant mon mari et moi dans ce pays… mon pays. Je suis juste flattée, honorée et inspirée. Cela a été un tourbillon de 24 heures depuis notre arrivée. Et j’ai très rapidement reçu la note de service que je dois porter plus de couleur, afin de pouvoir m’adapter à vous tous et à votre mode incroyable”, a-t-elle déclaré dans son discours.

Il y a quelques temps, dans son podcast Archetypes, la star de Suits a révélé avoir découvert qu’elle était Nigériane à 43 % grâce à un test généalogique. “Cela a été vraiment révélateur de pouvoir en savoir plus sur mon héritage et de pouvoir savoir que ce n’est que le début de cette découverte”, avait-elle confié.