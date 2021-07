L’humoriste Farid Rockeur tire sa révérence

Farid Kessaissia dit le Rockeur, n’est plus. Il est parti comme il a vécu durant 62 ans : dansa discrétion

L’acteur comédien est décédé ce lundi matin d’un arrêt cardiaque, a l’age de 62 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Connu pour son audace et sa confiance dans le critique de ce qui se passe sur la scène artistique, le comédien qui a pris du recul par rapport aux réalisations algériennes avait affirmé ne plus désirer faire du bricolage en Algérie.

Le défunt a participé a plusieurs œuvres comiques, qui ont connu un grand succès, telles que « nass mellah city », « dejm3i family » dans sa troisième saison, « hajj lekhdar « , et la série « dar leajeb » dans la deuxième saison , et a également participé a certaines émissions telles que « rock dialna » et bouzenazel ».