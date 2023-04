L’imam Walid Mahsas chez le ministre Belmahdi (PHOTOS)

L’imam Walid Mahsas -dont la vidéo avec un chat sur l’épaule lors de la prière de Tarawih a été visionnée plus d’un milliard de fois sur les réseaux sociaux et défrayé la chronique des médias nationaux et internationaux- a été reçu ce samedi par le ministre des Affaires religieuses Youcef Belmahdi.

“Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Dr. Youcef Belmahdi a reçu ,ce samedi matin 17 Ramadhan 1444 correspondant au 8 avril 2023 au siège du ministère, l’imam de la mosquée Abu Bar Al-Siddik de Bordj Bou Arreridj Walid Mahsas en présence du secrétaire général du ministère, du directeur de l’orientation religieuse et de la gestion des mosquées et du directeur des Affaires religieuses de la wilaya de Bordj ou Arreridj”, a indiqué le département de Belmahdi dans un communiqué.