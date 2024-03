L’occupant sioniste empêche les fidèles Palestiniens d’accéder à la mosquée Al-Aqsa au premier vendredi du Ramadhan

L’armée sioniste s’est largement déployée autour des points de contrôle de Qalandiya au nord d’El Qods, de Zaytouna à l’est et de Beit Lehm au sud, et ont renvoyé des centaines de fidèles qui ont été empêchés d’atteindre la mosquée Al-Aqsa, sous prétexte de ne pas avoir obtenu les autorisations nécessaires, précise Wafa qui cite des témoins oculaires.

Les forces d’occupation ont également déployé des milliers de policiers dans les rues de la vielle ville de Yalda, à proximité de la mosquée Al-Aqsa et à ses portes, ajoute la même source.

Jeudi, l’occupant sioniste a installé des barrières de fer aux portes d’Al-Aqsa, en particulier aux portes du roi Fayçal, d’Al-Ghawanmeh et d’Al-Hadid , dans le but d’imposer davantage de contrôle quant à l’accès des fidèles, de contrôler les routes et empêcher la liberté de culte dans la mosquée sainte.

Troisième lieu saint de l’islam, la mosquée d’Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d’El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l’identité cultuelle de la ville sainte.