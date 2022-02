L’UA annule officiellement l’octroi de statut d’observateur a Israël

Le Sommet de l’Union africaine (UA) suspend la décision portant octroi du statut d’observateur a Israël et met en place un comité de sept chefs d’Etat comprenant l’Algérie.

La décision adoptée par consensus aujourd’hui par le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA prévoit:

1- Suspension de la décision prise par Moussa Faki d’octroyer le 22 juillet dernier le statut d’observateur a Israël au sein de l’UA.

2-Création d’un Comité de sept Chefs d’Etat africains pour formuler une recommandation au Sommet de l’UA qui demeure saisi de la question.

Le Comité sera composé comme suit:

1- Président Macky Sall, en sa qualité de Président en exercice de l’UA

2- Président Abdelmadjid Tebboune, Algérie

3- Président Cyril Ramaphosa, Afrique de Sud

4- Président Paul Kagame, Rwanda

5- Président Felix Tshisekedi, RDC

6- Président Muhamadu Bouhari, Nigeria

7- Président Paul Biya, Cameroun

Le Président Macky Sall prendra l’initiative pour le lancement des travaux de ce Comité.

Une source diplomatique a confié a Echoroukonline que les pays de l’Union africaine (UA) réunis a Addis-Abeba ont officiellement annulé l’octroi de statut d’observateur a l’occupant israélien.

Il convient de rappeler que c’est le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki qui a accordé ce statut a l’entité sioniste sans consulter les Etats membres de l’Union.

Cette décision a été rejetée par plusieurs pays, notamment l’Algérie et l’Afrique du Sud tandis que d’autres l’ont défendue, a leur tête le Maroc.

Dans une interview accordée a RFI et France 24, le ministre marocain des affaires étrangères Nasser Bourita a défendu l’octroi par l’UA d’un statut d’observateur a l’entité sioniste.

Interrogé sur sa position a l’appel du Premier ministre palestinien a l’Union africaine (UA) en vue d’un retrait du statut d’observateur a Israël, le chef de la diplomatie marocaine a prétendu que “trois ou quatre pays ont déclaré chez eux qu’ils allaient combattre cette décision”.

Bourita a indiqué que “l’Afrique a changé, l’Union africaine a changé…”, ajoutant qu’ “il se trouve aujourd’hui que 44 pays africains ont des relations avec Israël”.

Lamamra: l’octroi a l’entité sioniste du statut d’observateur a l’UA, une décision préjudiciable a l’unité de l’Organisation

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra a affirmé mardi que l’octroi a l’entité sioniste du statut d’observateur a l’Union africaine (UA) était une décision administrative qui porte préjudice a l’unité de l’organisation panafricaine.

En réponse a une question sur les derniers développements liés a la décision de la Commission de l’UA d’accorder a l’entité sioniste le statut d’observateur a l’organisation, Lamamra a précisé que “c’est la une décision qui porte préjudice a l’unité de l’organisation et a l’action africaine commune”.

Il a en outre souligné que “la crédibilité de l’UA ne peut être construite dans les fora internationaux en déclarant un principe et en faisant le contraire”, en faisant allusion a la contradiction entre le soutien de l’organisation panafricaine a la cause palestinienne et la décision du président de sa Commission, d’accorder le statut d’observateur a une entité occupant les territoires palestiniens.

La déclaration du chef de la diplomatie algérienne est intervenue lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue libyenne, Najla Al Manqoush au terme des travaux de la réunion des pays voisins de la Libye.

Le ministre a également ajouté que les choses étaient plus claires qu’auparavant, rappelant la dernière position des pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui se sont opposés a cette décision.

L’Algérie est l’un des grands soutiens de l’UA et est soucieuse de son unité et de l’unité de l’Afrique, a-t-il souligné rappelant a ce propos qu’il y a des concertations entre les pays africains autour de ce dossier, qui “permettront a l’UA de prendre un nouveau départ concernant cette question”.

“Nous souhaitons vivement que les esprits et les consciences s’éveillent et que des décisions soient prises afin de préserver la crédibilité de l’Afrique et l’unité de l’UA”, d’autant que des pays amis qui ont un poids politique considérable soutiennent entièrement la position algérienne.