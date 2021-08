Lamamra s’entretient avec ses homologues égyptien et saoudien

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale a l’étranger Ramtane Lamamra a évoqué les derniers développements sur la scène arabe et internationale dans un entretien téléphonique avec ses homologues égyptien et saoudien.

Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué sur twitter avoir reçu un appel téléphonique de son homologue égyptien Sameh Choukri avec qui il a abordé les importants développements sur la scène maghrébine et les voies et moyens de renforcer l’action arabe commune.

Dans un autre tweet, Ramtane Lamamra a souligné avoir passé en revue lors d’une conversation téléphonique avec son homologue saoudien l’émir Fayçal Ben Farhane Al-Saoud les relations bilatérales fraternelles et échangé des vues sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.