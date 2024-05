Madrid, Oslo et Dublin condamnent le massacre de Rafah

La décision de la CIJ doit être appliquée, insiste Borrell

L’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont condamné, ce lundi 27 mai, l’attaque de Rafah, soulignant l’« urgence d’un cessez-le-feu permanent » dans la bande de Ghaza, non sans réitérer leur récente annonce de reconnaître l’État de Palestine.

Lors d’une conférence de presse conjointe tenue à Bruxelles, le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide a souligné le caractère « contraignant « de l’arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a ordonné à l’entité sioniste « de mettre fin à son offensive à Rafah », soulignant que « la poursuite de la guerre à Rafah constitue une violation du droit international ».

Pour sa part, le chef de la diplomatie irlandaise, Michael Martin, a condamné l’attaque de Rafah, qualifiant la crise humanitaire à Ghaza de « barbare » et a appelé l’entité sioniste « à cesser immédiatement ses opérations militaires ».

«Nous n’allons donc en aucun cas nous détourner de l’objectif principal de notre décision de reconnaître l’État de Palestine», a conclu Martin.

Par ailleurs, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a réaffirmé « la nécessité d’un cessez-le-feu “immédiat” ».

«Le bombardement d’hier [dimanche soir, ndlr] est un jour de plus au cours duquel des civils palestiniens innocents sont tués. Cela souligne ce que nous appelons tous les trois, nos trois pays, depuis longtemps, à savoir qu’il s’agit d’un cessez-le-feu immédiat. Mais la gravité est encore plus grande parce que cela fait suite à une décision prise par la Cour internationale de Justice qui, une fois de plus, je tiens à le rappeler, est contraignante et obligatoire pour toutes les parties », a indiqué Albares, annonçant son intention « de rallier le soutien d’autres pays de l’UE pour soutenir la décision de la CIJ et prendre des mesures pour la faire respecter si Israël continue d’ignorer la décision de la cour ».

Il convient de rappeler que la reconnaissance de l’État de Palestine par l’Espagne, l’Irlande et la Norvège constitue une étape importante et historique.

Borrell: Il faut respecter la décision de la CIJ

Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell a affirmé que le raid israélien ayant tué des dizaines de Palestiniens “nous amène à exiger la nécessité de mettre en œuvre la décision de la Cour Internationale de Justice”.

Il a à ce titre noté que les ordonnances de la CIJ sont importantes pour obtenir justice. L’arrêt de la Cour doit être appliqué, mais nous constatons qu’Israël continue de faire ce qu’on lui a demandé de cesser de faire.

Borrell a en outre proposé de relancer la mission de l’Union européenne au terminal de Rafah, et ce en coordination avec l’Autorité palestinienne.

Les forces israéliennes multiplient depuis le 7 mai les opérations, malgré une décision rendue vendredi par la CIJ qui a ordonné à Israël de suspendre ses opérations dans ce secteur essentiel à l’entrée de l’aide humanitaire.

Israël a tué près de 36 000 Palestiniens dans la Bande de Gaza depuis le 7 octobre et la campagne militaire qu’il mène a transformé une grande partie de l’enclave de 2,3 millions d’habitants en ruines, laissant la plupart des civils sans abri et exposés au risque de famine.