MAE espagnol: Ceuta et Melilla sous la protection de l’OTAN

José Manuel Albares, chef de la diplomatie espagnole, a révélé lundi que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a placé les deux enclaves Ceuta et Melilla sous la protection.

Répondant a une question du journal “La Vanguardia” sur la situation de Ceuta et Melilla, José Manuel Albares a dit que “on fait partie de l’OTAN depuis 40 ans et je n’ai jamais entendu personne demander si Ceuta et Melilla sont elles-aussi protégées par l’Organisation. Il a été déja précisé par le secrétaire général de l’OTAN. Le nouveau concept stratégique de l’OTAN signifie que cette dernière protègera les territoires de ses Etats membres”.

Le 30 juin dernier, les membres de l’Organisation ont adopté un document considérant l’immigration clandestine comme “une menace” contre l’intégrité territoriale de ses Etats membres qui nécessite l’intervention de l’OTAN. Des médias espagnols ont en effet fait allusion a Ceuta et Melilla.

Ainsi, tout flux volontaire de migrants vers un pays membre de l’OTAN sera perçu comme une agression militaire, a indiqué El Mundo.