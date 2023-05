Messi suspendu après son voyage en Arabie saoudite

Le Paris Saint-Germain (PSG) décide de sanctionner Lionel Messi, parti deux jours en Arabie saoudite sans l’accord de son club.

La sanction est tombée: l’Argentin est suspendu deux semaines, a rapporté le journal français L’Equipe.

Leo a été suspendu deux semaines par son club avec effet immédiat. Il ne pourra pas jouer ni s’entraîner, et ne sera pas payé pendant cette quinzaine.

Messi manquera donc les deux prochaines rencontres de Championnat, dimanche à Troyes (20h45) et contre l’AC Ajaccio le 13 mai (21 heures). Il pourrait faire son retour à Auxerre, le 21 mai.

Lionel Messi absent de l’entraînement du PSG

Comme attendu, car suspendu par son club, Lionel Messi n’a pas pris part à la séance d’entraînement avec le Paris Saint-Germain, mercredi.

Ce n’est pas une surprise, mais, étant suspendu depuis mardi soir par le PSG, Lionel Messi n’a pas participé à la reprise de l’entraînement de son club, ce mercredi, après une journée de repos générale accordée la veille.

La fin de son aventure, entamée à l’été 2021, semble actée. Les pistes du FC Barcelone, de la MLS avec l’Inter Miami et de l’Arabie saoudite se détachent pour l’avenir du septuple Ballon d’Or France Football.

“L’année dernière contre le Real, pshit, a déclaré Jérôme Rothen au sujet de Messi. Il était à Bernabeu et il a cagué comme les autres. Tout le monde est tombé sur Donnarumma mais lui n’a rien fait de plus. Le match à Marseille, je veux bien. Ils ont joué une bonne équipe de Ligue 1 mais certainement pas de Ligue des champions. Tout le monde a dit: ‘oh la passe décisive pour Mbappé”. Bien sûr qu’il a un bon pied et un bon œil et il les aura encore à 50 ans. Mais il est inapte au haut niveau avec cet état d’esprit-là.”