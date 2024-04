Météo Algérie : Retour de la fraîcheur pour l’Aid El-Fitr

La canicule qui a touché l’Algérie quelques jours avant la fête de l’Aïd El-Fitr, devra laisser place progressivement au retour d’une relative fraîcheur. En effet, le ciel devra se charger de nuages au fil de la journée du lundi. Ces derniers prendront de l’ampleur dans la soirée, notamment sur les zones côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest.

Dans la soirée, nous devrons assister à quelques averses parfois orageuses, qui gagneront les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Est. La baisse de température se ressentira à partir du mardi 9 avril, probable premier jour de l’Aïd.

En effet, Météo Algérie, prévoit une baisse du mercure et le retour de la pluie. Plus en détails, l’office national de la météorologie indique qu’un ciel nuageux et pluvieux marquera les régions de l’Ouest et du Centre, s’étendant vers l’Est en fin de journée, avec des températures maximales se situant entre 16 et 24 °C.