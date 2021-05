Ministre français de la Justice: «la police sans justice c’est le totalitarisme»

Débat Justice-Police!

La France est confrontée désormais, notamment en raison de la loi controversée dite “sécurité globale”, a une crise de confiance entre la police et la justice.

Le ministre français de la Justice, Eric Dupond-Moretti a, lui, jugé fausse et grave l’affirmation du secrétaire général du syndicat de police Alliance disant que “le problème de la police, c’est la justice!”

Dans un entretien au Journal du Dimanche, le garde des Sceaux fait donc tout pour défendre la justice. Selon lui, le lien entre les deux institutions ne doit pas être rompu car “la police sans justice c’est le totalitarisme; la justice sans la police, c’est l’impuissance”. Il juge tout de même légitime la présence de son collègue de l’Intérieur Gérald Darmanin au rassemblement des policiers milliers de policiers devant l’Assemblée nationale française mercredi dernier.

Eric Dupond-Moretti invoque également les chiffres pour justifier son refus de rétablir les ” peines plancher” que réclament les syndicats policiers pour ceux qui s’en prennent aux membres des forces de l’ordre. Créées au début du mandat de Nicolas Sarkozy en 2007, elles prévoyaient une peine minimale incompressible pour un certain nombre de crimes et de délits et ont été supprimées sous la présidence de François Hollande en 2014. “Si l’on regarde les peines qui ont été prononcées pendant cette période (entre 2007 et 2014), on constate qu’elles étaient nettement inférieures a celles prononcées après la suppression”, juge-t-il.

Une crise de confiance apparemment accentuée par la tribune signée par des militaires dont vingt (20) généraux retraités et soutenue par la cheffe de file du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen.

Une pétition qui aurait d’ailleurs secoué le sérail, dont la ministre française des Armées a exigé des sanctions contre les signataires.

Le débat risque d’être des plus houleux au fur et a mesure que la présidentielle de 2022 se rapproche dont les sondages donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête a tête au second tour.