Mohammed Haneche, nommé nouvel ambassadeur d’Algérie aux USA

Ahmed Boutache (a gauche) et Derek Chollet (a droite)

Le Gouvernement américain a donné son agrément a la nomination de Mohammed Haneche, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique, indique dimanche 21 août 2022 un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger.

Il succède ainsi a Ahmed Boutache qui a été nommé a ce poste il y a dix (10) mois, soit en octobre 2021.

Entretiens algéro-américains sur l’Ukraine et la Libye

Le conseiller du secrétaire d’Etat Antony Blinken Derek Chollet a reçu l’ambassadeur d’Algérie aux Etats-Unis Ahmed Boutache pour discuter des dossiers liés a l’Ukraine et a la Libye.

Derek Chollet a indiqué dans un tweet ,ce samedi matin, avoir eu des entretiens avec l’ambassadeur d’Algérie a Washington sur la crise en Ukraine et l’organisation des élections en Libye.

Ahmed Boutache a été nommé, rappelons-le, en octobre dernier en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne aux Etats-Unis.

Voici la biographie du nouvel ambassadeur d’Algérie aux USA

Le Gouvernement américain a donné son agrément a la nomination de Ahmed Boutache, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Algérie auprès des Etats-Unis d’Amérique

“Le Gouvernement américain a donné son agrément a la nomination de M. Ahmed Boutache, en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire auprès des Etats-Unis d’Amérique”, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger.

Ahmed Boutache est un diplomate algérien né a Béjaïa le 7 mars 1953 et diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA) en 1977.

Boutache a présidé le Comité de suivi de l’accord (CSA) de paix et de réconciliation au Mali signé a Alger en 2015.

En août 2019, il a été nommé ambassadeur d’Algérie en Italie avant que Washington ne donne son accord a sa nomination en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Algérie auprès des Etats-Unis.