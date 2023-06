Mort de Tina Turner: Une fortune de 250 millions pour une poignée d’héritiers

Qui va bénéficier de l’immense fortune de la rockeuse décédée le 24 mai ? Un dernier carré de fidèles peut espérer toucher un gros chèque…

Au-delà de l’héritage musical considérable laissé par la légende du rock, Tina Turner avait également des comptes bien garnis.

Selon plusieurs sources, dont le Daily Mail, sa fortune atteint au bas mot 250 millions de dollars, c’est dire l’énorme carrière qu’elle a su construire, et ce, malgré sa violente rupture avec son mentor et mari, Ike Turner, au milieu des années 1970 – 10 dollars en poche comme seul bagage.

Tina Turner se lance alors en solo, croit en son étoile même en pleine traversée du désert, et connaît enfin un succès considérable dans les années 1980 alors qu’elle dépasse la quarantaine : des tubes à la pelle (« What’s Love Got to Do With It », « The Best », « We Don’t Need Another Hero », « GoldenEye »), une douzaine d’albums, des compilations, des incursions au cinéma (Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre), sans oublier ses tournées très lucratives dans les stades du monde entier avec plus de 100 millions de disques vendus…

Il y a deux ans, elle arrondit joliment son magot en cédant ses droits musicaux au groupe BMG, une pratique désormais courante dans le milieu des mégastars de la chanson. Le montant de la transaction n’est pas divulgué, mais il se chiffre en plusieurs dizaines de millions de dollars – Bob Dylan aurait cédé son catalogue à Universal Music pour 300 millions de dollars…

Tina fait ce qu’elle a toujours fait : investir dans la pierre, du solide, du sérieux – elle a possédé pendant vingt ans une splendide villa sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d’Azur, avant d’acquérir la nationalité suisse.

Déjà confortablement installée dans un manoir à Küsnacht, en banlieue de Zurich, la star du rock investit alors dans un immense domaine proche au bord du lac, comprenant une dizaine de bâtiments, un étang, une piscine, pour une somme évaluée à 70 millions de dollars.