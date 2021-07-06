Oppo  تطلق تقنية جديدة لإضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي إلى الهواتف الذكية

تشمل هواتفها الذكية Reno5 و A94 المتوفرة حاليا

أطلقت شركة أوبو، مؤخرا، تقنية توسيع الذاكرة الخاصة بها،RAM Expansion ، لهواتفها الذكية Reno5 المتوفر حاليا و A94 ، مما يسمح للمستخدمين بتحويل جزء من ذاكرة التخزين المتاحة بهواتفهم الذكية إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية، بنقرة واحدة فقط في تطبيق إعدادات الهاتف.

واعتمادا على سعة تخزين ذاكرة الهاتف، يمكن للمستخدمين أيضا تغيير مستوى توسيع ذاكرة الوصول العشوائي بحرية وفقا لاحتياجات الاستخدام الفعلية في Reno5 مع 8 جيغا + 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين، حيث يمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية إلى 5 جيغا، وبالتالي تحتوي على سعة 13 جيغا.

وقال طارق زكي، مدير أول منتجات OPPO MEA “” : “يوفر خيار توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لمستخدمينا نهجا أكثر موثوقية ومرونة لتخصيص أداء هواتفهم الذكية وتكييفه وفقا لمتطلبات نمط حياتهم واحتياجاتهم.“

وشهدOPPO منذ إطلاقه في الجزائر نموا مذهلا ليصبح أحد أشهر الهواتف الذكية في البلاد، ووفقا لبيان “التكنولوجيا من أجل الإنسانية، الخير للعالم”، تلتزم OPPO بتوفير تجربة تكنولوجية من شأنها أن تجذب المستخدم الجزائري البارع في التكنولوجيا والتواصل الفائق وترتقي بحياته من جميع جوانبها.

وتعد ذاكرة الوصول العشوائي واحدة من أسرع أنواع الذاكرة، مما يسمح للجهاز بالتبديل بسرعة بين المهام، مما يعني أن مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي يمتلكها الجهاز هو عامل رئيسي يؤثر على سرعة استجابته، ويعتمد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي يحتاجها الهاتف على التطبيقات والميزات التي يريد المستهلك استخدامها، بما في ذلك الألعاب والتصوير وتحرير الفيديو، حيث تمنح ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية القدرة على فتح تطبيقات خلفية متعددة في وقت واحد، مما يسمح بتشغيل إعداد الهاتف بأقصى سعته.

وبعد إجراء تحديث للبرنامج على سلسلة هواتف OPPO Reno5المتوفرة اعتبارا من شهر جويلية الجاري، يمكن تفعيل خاصية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي من خلال قسم “حول الهاتف” في تطبيق الإعدادات وتنفيذ إعادة التشغيل.