Ouverture ce jeudi de la session ordinaire du Parlement

L’Assemblée populaire nationale (APN) a annoncé l’ouverture, ce jeudi 2 septembre, de la session parlementaire ordinaire 2021-2021.

L’APN a indiqué dans un communiqué publié sur sa page Facebook que “le Parlement (APN et Sénat) ouvrira ce jeudi 2 septembre 2021 sa session ordinaire de l’exercice 2021-2022” et ce “en application des dispositions de l’article 138 de la constitution et l’article 5 de la loi organique n°16-12 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement”.

La cérémonie d’ouverture de la session ordinaire aura lieu ce jeudi a partir de 10 heures du matin au siège de l’APN, selon le même communiqué.