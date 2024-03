Plafonnement des marges bénéficiaires des légumes secs et riz

Les marges bénéficiaires au stade de conditionnement et de distribution en gros et au détail des légumes secs et du riz ont été plafonnées, en vertu d’un nouveau décret exécutif paru au Journal officiel (JO) n 17.

Selon exécutif, n 24-100, signé le 7 mars en cours par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, les marges bénéficières plafonds ont été fixées, pour les légumes secs et riz «conditionnés», selon l’unité de mesure de 1 kg ou de 500 g, à un taux de 5% aux stades de conditionnement, de 5% au stade de la distribution en gros, tandis que pour les distributeurs au détail, la marge bénéficiaire est plafonnée à 8%.

S’agissant des légumes secs et du riz commercialisés «en vrac», les marges bénéficières plafonds, pour une unité de mesure d’un kilogramme, sont fixées à 5% au stade de la distribution en gros et à 8% au stade de la distribution au détail, est-il encore précisé dans ce texte.

Les marges bénéficiaires plafonnées sont appliquées au stade de conditionnement sur la base du prix de revient, de la distribution en gros établie sur la base du coût d’achat, ainsi pour la distribution au détail calculée sur la base du prix d’achat, selon le même décret.